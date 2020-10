Pastore: continuano i problemi per l'argentino, possibile nuova operazione. E torna l'ipotesi rescissione

Non sembra avere fine il calvario di Javier Pastore. Arrivato a Roma nell'estate del 2018, il trequartista argentino ha sommato 17 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia nella prima stagione romanista e altre 15 nell'ultimo anno tra Serie A ed Europa League. Un'esperienza, quella in giallorosso, costellata da problemi fisici culminati nella scelta di sottoporsi ad un'operazione all'anca la scorsa estate.

Un intervento, però, che non sembra aver dato gli effetti sperati, al punto che se ne valuta un'altra per risolvere il problema, per di più degenerativo, che affligge il 31enne Pastore. Come si era già vociferato negli ultimi tempi, rimane l'ipotesi di una rescissione, da valutare se gratuita o con conguaglio di buonuscita, se i problemi fisici dovessero persistere. Il valore residuale di Pastore a bilancio è di 15 milioni di euro. Lo fa sapere Alessandro Austini nel consueto intervento radiofonico della mattina.

(Tele Radio Stereo)