ORSI: "Vittoria che dà morale" - MATTIOLI: "Pedro è uno dei pochi che in Italia fa la differenza" - FELICI: "Ma il destino di Fonseca è segnato"

La Roma vince col Benevento e mette nel mirino l'Europa League: giovedì è attesa in trasferta dallo Young Boys. Per Fernando Orsi il successo di ieri "dà morale ma non bisogna pensare che sia una svolta". Mario Mattioli celebra Pedro: "È uno dei pochi in Italia che fa la differenza".

Antonio Felici, invece, analizza la situazione del tecnico giallorosso: "Mi sembra evidente che il destino di Fonseca sia segnato, non credo che possa andare avanti oltre questa stagione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Lo schieramento difensivo di ieri non è neanche da 7° posto, il Sassuolo sta messo meglio per dire. Fonseca, dopo un anno e mezzo, non ha trovato ancora un equilibrio tattico ma è anche una difficoltà dovuta a limiti tecnici (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri sera la Roma l’ho vista bene, anche se il ritmo della partita era scadenzato e la difesa del Benevento è inesistente. I giallorossi però sono stati attenti e concentrati. La Roma ha dei giocatori forti anche se ‘anziani’ ma stanno facendo a differenza. La difesa a 4, in queste partite, ci sta. Se la Roma dovesse vincere a Milano, potrebbe diventare una mina vagante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Mi sembra evidente che il destino di Fonseca sia segnato, non credo che possa andare avanti oltre questa stagione. Abbiamo i precedente di Garcia e Di Francesco, quando si comincia così difficilmente si va a finire bene (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

E’ stato un 5-2 abbastanza semplice, nonostante si sia andati sotto. La Roma ha potuto fare quello che vuole sugli spazi. E’ una vittoria che dà morale ma non bisogna pensare che sia una svolta perché ci sono ancora alcune cose da registrare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Bene la Roma di ieri sera. Pedro è un giocatore ben oltre la media, è uno dei pochi in Italia che fa la differenza. Ieri sera è stato sempre vivo e tonico, un pericolo costante per gli avversari. E con Smalling in difesa la Roma diventa ancora più forte (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Pedro? Possiamo dire che la Roma questa estate ha preso un campione. Il problema è sulla fascia destra, c'è una voragine (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Non mi aspettavo un ritorno al 4-2-3-1 ieri, anche se Fonsca ha sempre detto che la squadra deve essere pronta per i due moduli. Credo che contro il Milan si tornerà alla difesa a 3, anche se dovesse mancare Smalling. Sentendo ieri le parole di Fonseca direi che l'inglese è molto a rischio per San Siro (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Dalla cintola in su la Roma è una squadra molto forte, non lo è dalla cintola in giù. Continuo a pensare che Ibanez non sia adatto per questa squadra. Con Smalling sarà tutta un'altra cosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Credo che con il Milan la Roma giocherà ancora con la difesa a 4, mi sembra la cosa più logica. Giocando a 4 Fonseca guadagna un centrocampista. È chiaro che per marcare Ibra va recuperato Smalling (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma ieri ha sofferto troppo, ho visto ancora troppe ingenuità. Non dimentichiamo che il Benevento ieri poteva andare sul 2-3 (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)