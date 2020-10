Olsen: «Il trasferimento all'Everton? L'attesa è valsa la pena. Giocare in Premier era un obiettivo»

Nel corso del ritiro con la nazionale svedese, Robin Olsen ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare le recenti novità di mercato che lo hanno visto passare dalla Roma all'Everton in prestito. Queste le parole dell'estremo difensore:

Qual è stata la prima cosa che ha fatto quando la trattativa si è conclusa?

Ho chiamato mia moglie su Facetime, era felice. Le nostre famiglie sono vicine, era felice di averci in Inghilterra ed era molto felice per me.

Sul trasferimento

Valeva la pena aspettare. Hasan (Cetinkaya, agente di Olsen, ndr) ha saputo quello che volevo. Questo è ciò che è accaduto ed è valsa la pena di aspettare

Sulla Premier League

E’ stato un obiettivo giocare in Premier League. Questo campionato e il Tip Saturday è qualcosa con cui sono cresciuto, e che ho seguito nel corso degli anni. Ho guardato qualsiasi partita, ed è davvero l’unico campionato che seguo assiduamente. La competizione è qualcosa che ti rende migliore. In questo momento sto arrivando in una squadra di punta della Premier League, non vedo l’ora e voglio dimostrare che voglio giocare.