Nuovo sponsor, spunta anche Castore: testa a testa con New Balance (FOTO)

Al termine di questa stagione scadrà anche la partnership con Nike e la Roma è alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico per i prossimi anni. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi di una trattativa con New Balance, spunta anche Castore, produttore di abbigliamento sportivo.

Come scrive il sito inglese, Castore avrebbe presentato al club giallorosso un'offerta basata su un approccio digitale per consentire alla Roma di raggiungere un bacino di pubblico più ampio e far crescere il marchio a livello internazionale. Inoltre, l'intenzione sarebbe anche quella di attingere alla "ricca eredità della Roma e ai legami statunitensi grazie ai nuovi proprietari, il gruppo Friedkin". Al contrario, New Balance avrebbe proposto un accordo quadriennale, "più tradizionale, che include una somma forfettaria annuale più bonus legati alle prestazioni". La Roma, continua il sito, potrebbe prendere una decisione sul nuovo sponsor già in questa settimana. Il club capitolino, però, potrebbe ancora preferire la garanzie finanziarie di New Balance, considerando l'incertezza economica causata dal Covid-19.

Castore vanta collaborazioni illustri come quella a lungo termine col tennista Andy Marray e, nel calcio, con i Rangers, club scozzese con cui ha stipulato un accordo quinquennale di fornitura del kit per un valore di 25 milioni di sterline. E uno dei co-fondatori, Tom Beahon, a maggio non aveva nascosto l'ambizione di Castore: "Il calcio è lo sport più popolare del pianeta, ci sono enormi opportunità di crescita. Quindi penso che faremo tra tre a cinque partnership con club leader in tutta Europa. Questo sarà l'obiettivo iniziale per ora".

La mission del marchio, come si legge sul sito ufficiale, è "rendere gli atleti migliori. Usiamo ingegneria avanzata e tessuti tecnici unici per creare abbigliamento sportivo di altissima qualità". E ancora: "Lavoriamo solo con partner leader a livello mondiale per spingere i confini dell'abbigliamento sportivo e dare ai nostri atleti un vantaggio".

(sportspromedia.com)

