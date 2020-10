Napoli, tutto il gruppo squadra è risultato negativo al terzo giro di tamponi

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo e partire probabilmente per Torino per affrontare la Juventus con solo una defezione. Come comunicato dalla società azzurra attraverso il proprio profilo Twitter infatti tutti i calciatori sono risultati negativi al terzo giro di tamponi. Quattro esami devono ancora essere processati, ma sembra circolare ottimismo sulla partita di domani sera contro la Juventus che dovrebbe disputarsi regolarmente. Unico giocatore assente per Covid-19 dovrebbe così essere Zieliński.

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020