Antonio Mirante si è preso ufficialmente la Roma. Grande inizio di stagione per il portiere, a tutti gli effetti titolare. L'estremo difensore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ma è probabile che i giallorossi proporranno il rinnovo di un anno per poi inglobare il portiere nello staff capitolino.

(calciomercato.com)

