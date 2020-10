Mihajlovic: "Totti è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent'anni"

RAI 1- Ospite ieri sera del programma 'Ballando con le stelle' in onda sull'emittente pubblica, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Francesco Totti: "Ci sono stati dei grandi come Mancini e Del Piero. Ma per me Francesco Totti è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent’anni".

L'attuale allenatore del Bologna, ex compagno ed avversario di Totti, ha ricordato anche l'esordio dell'ex capitano giallorosso nel 1993: "In Brescia-Roma vincevamo 2-0 con gol mio e di Caniggia. La Primavera giocava il sabato e la prima squadra stava in ritiro. Ho parlato con Boskov e gli ho detto che c'era un ragazzino molto bravo. Ho suggerito di portarlo con noi. Negli ultimi dieci minuti di quella partita abbiamo pensato di farlo entrare e così ha fatto il suo debutto".