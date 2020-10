Malagò: "La scorsa stagione meno contagi perchè i calciatori erano in una bolla"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato al termine del Consiglio nazionale di Roma commentando i tanti casi di positivita’ che si stanno riscontrando nei campionati di calcio professionistici: "Il problema dei contagi non e’ solo nel calcio, anche se stupisce il numero di positivi in questo sport visti i tantissimi controlli. Noi in realta’ ci siamo abituati a non avere casi positivi lo scorso anno nel campionato di calcio, ma accadeva perche’ i giocatori erano in una bolla e quando sono usciti sono arrivati i contagi. E’ successo anche a Orlando della Nba”.