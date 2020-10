Louakima: “Andarmene dal Psg è stata una scelta difficile, ma a Roma potrei giocare di più”

LE PARISIEN - Ha parlato al sito del quotidiano francese il neo acquisto dell’Under 18 della Roma Corentin Louakima, classe 2003 arrivato dal Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

“Il PSG è casa mia, quasi una seconda famiglia. Però ho considerato anche il possibile minutaggio. Andarmene è stata una scelta difficile per me. Voglio conservare solo bei ricordi, ma per raggiungere i tuoi obiettivi, devi sapere andare avanti. Il lockdown mi ha penalizzato un po’ per quanto riguarda gli allenamenti, però mi ha aiutato nella convalescenza. Quando ero più giovane giocavo in attacco, poi ho fatto l’esterno alto a destra e infine il terzino. Obiettivi a lungo termine? Li tengo per me, ne riparleremo in futuro”.

