Lotito: “Cvc? Non mi sono astenuto, ma abbiamo sbagliato metodo”

«Astensione sul voto? Non mi sono astenuto perchè contro Cvc, ma abbiamo sbagliato il metodo». Così il presidente della Lazio Claudio Lotito al termine dell'assemblea della Lega Serie A in cui i 20 club hanno votato se accettare l'offerta della cordata Cvc-Advent-Fsi o della cordata Bain-Nb Renaissance, fondi di private equity interessati all'ingresso (con una quota rispettivamente del 10% e del 15%) nella media company che sarà creata dalla Lega per la gestione dei diritti tv e per gli aspetti commerciali

(Ansa)