Lipsia, Kluivert: "Qui posso fare il salto di qualità", il ds: "Lo seguivamo da tempo, felici che abbia accettato il trasferimento"

Justin Kluivert, ex attaccante della Roma, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Red Bull Lipsia. Queste le sue parole: "Sono felice che il trasferimento sia andato a buon fine. Il Lipsia mi ha dimostrato durante i colloqui che un’esperienza qui è ideale per il mio sviluppo, per fare il proverbiale salto di qualità e aiutare la squadra. Il mio obiettivo è acquistare fiducia in campo. La Bundesliga è uno dei migliori campionati del mondo, ha tanta qualità e sfide entusiasmanti ci aspettano anche in Champions League. Davvero non vedo l’ora

Anche Markus Krösche, direttore sportivo del Lipsia, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare l'arrivo di Kluivert nel club tedesco. Queste le sue parole: "Seguivamo Justin da molto tempo e siamo orgogliosi che abbia deciso di trasferirsi al Lipsia con un'operazione rapida a poche ore dalla chiusura del mercato. Kluivert si inserisce perfettamente nella nostra idea di gioco e nella nostra filosofia. Con lui abbiamo ancora più alternative in attacco".

(dierotenbullen.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE