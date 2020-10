Lipsia, Nagelsmann: "Analogie tra Kluivert e Gnabry, spero possa raggiungere quel livello"

Passato dalla Roma al Lipsia in prestito, di Justin Kluivert ha parlato Julian Nagelsmann paragonandolo a Serge Gnabry, ora in forza al Bayern Monaco ma allenato dal tecnico tedesco ai tempi dell'Hoffenheim: "Vogliamo impiegare Justin come ala. Ci sono analogie tra i due per quanto riguarda lo stile di gioco. Serge è un giocatore eccezionale e mi piacerebbe che Justin riuscisse a raggiungere quel livello".

"Quando Serge è arrivato all'Hoffenheim, era già un passo avanti, semplicemente perché giocava con continuità. Non è stato così per Justin ultimamente. Ora deve trovare il suo ritmo", ha aggiunto.

(bild.de)

