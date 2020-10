Lipsia, Kluivert: "Alla Roma sono cresciuto, ma credo che questo sia il posto giusto per me"

Justin Kluivert, attaccante che la Roma ha ceduto in prestito al Red Bull Lipsia durante gli ultimi giorni di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo passato in giallorosso. Queste le sue parole: "Sono contento che il trasferimento si sia concluso. Alla Roma sono cresciuto, ma credo che questo sia il posto giusto per me per migliorarmi ulteriormente e fare un ulteriore passo in avanti nella mia carriera”. Così Justin Kluivert ha parlato da neo acquisto del Lipsia. Il club tedesco ha acquistato l’olandese dai giallorossi in prestito nelle ultime ore di mercato ed è pronto a puntare su di lui".