Lega Serie A, Dal Pino al Governo: «Basta demagogia, il calcio è un'industria»

«Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia». Uscendo dal Quirinale dove ha partecipato alla cerimonia di apertura dei giorni della ricerca della Fondazione Airc, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino parlando con l'agenzia di stampa manda un messaggio forte all'esecutivo in seguito al Dcpm con le misure anti-Covid entrato in vigore da oggi. «Siamo molto preoccupati - aggiunge - siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere»

(ansa)