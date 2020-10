Lega Serie A: con 10 positivi ogni club potrà chiedere un rinvio, ma solo una volta

Genoa-Torino è stata rinviata per il focolaio di Covid-19 scoppiato in casa rossoblu e il Consiglio di Lega corre ai ripari per riadattare le norme in seguito a quanto accaduto. La regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero). D'ora in avanti, inoltre, verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12 e un portiere)

