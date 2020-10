Lazio, Rodia (coord. staff medico): "Criticità nei tamponi UEFA, approfondiremo..."

Intervistato dall'emittente radiofonica ha rilasciato alcune dichiarazioni il coordinatore dello staff medico biancoceleste, Fabio Rodia, che ha esposto le proprie perplessità in merito all'attuazione del protocollo Uefa per l'identificazione di eventuali positivi al Coronavirus. Queste le sue parole:

«Per i protocolli dell’Uefa due giorni prima del match la rosa viene sottoposta ai tamponi anti-Covid. Nell’effettuazione di lunedì ci sono state delle criticità. Per tutelare i propri tesserati la società ha messo subito in isolamento i casi dubbi nelle rispettive abitazioni. Nei prossimi giorni valuteremo queste eventuali criticità. In vista della gara col Torino faremo ulteriori approfondimenti per chiarire la situazione. La società per ottemperare ai protocolli Uefa, ha lasciato a casa i propri tesserati nonostante qualche dubbio sugli esiti. Gli altri stanno tutti bene, e c’è un ottimo clima».

(Lazio Style Radio)