Lazio, Muriqi: "Conosco la storia del derby, orgoglioso di giocare nella prima squadra di Roma"

In occasione della sua presentazione dopo l'arrivo alla Lazio nell'ultima sessione di calciomercato, Vedat Muriqi ha avuto occasione di fare un riferimento indiretto anche alla Roma. Queste le parole dell'attaccante arrivato in biancoceleste dal Fenerbahce:

“Essere alla Lazio è un onore, cercherò di dare il massimo ed aiutare la squadra. Non mi interessano i paragoni, voglio essere il Vedat Muriqi della Lazio. Ci sono molte differenze tra il campionato italiano e turco, farò del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Conosco la storia del derby della Capitale, non vedo l’ora di viverlo. Ho ricevuto molti messaggio dai tifosi biancocelesti, mi hanno fatto piacere. In Turchia ho segnato molto, non voglio però avere troppa pressione addosso. Preferisco il gioco di squadra, il mio obiettivo è solo quello di aiutare i miei compagni. Sono in uno dei club più grandi d’Italia e nella prima squadra di Roma, voglio essere grande quanto la Lazio e farò del mio meglio per essere all’altezza”.