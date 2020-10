Lazio, Immobile: "Felice delle parole di Florenzi, lo ringrazio"

In conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Borussia Dortmund di Champions League, ha parlato Ciro Immobile, che tra i temi affrontati ha anche ringraziato Alessandro Florenzi per le parole spese durante il ritiro dell'Italia: "Sono felice delle parole di Florenzi e lo ringrazio, anche tanti compagni mi hanno scritto bei messaggi. Ho una maturità mentale tale da farmi scivolare tutto addosso, come le critiche arrivate per un gol sbagliato, ma sono felice con la Nazionale e do sempre tutto. Devo solo fare qualche rete in più, accetto tutto con serenità".