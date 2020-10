Lazio, emergenza per l'Europa League: «Siamo in attesa degli ultimi tamponi, a Bruges in 16»

La Lazio è volata in Belgio con gli uomini contati: 16 in tutto, 12 della prima squadra. Un’emergenza inaspettata prima della seconda gara di Champions League contro il Club Brugge. “Per quanto riguarda la lista dei convocati abbiamo dei giocatori che sono rimasti a Roma. Qui siamo in 16, e domani la società farà un comunicato in giornata", ha commentato Inzaghi in conferenza stampa.

"Non ce lo aspettavamo, eravamo partiti molto bene – ha aggiunto - Volevamo venire qui a Bruges al completo, queste problematiche ce le hanno tutte le squadre. Sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 120% per la maglia della Lazio".

I convocati verranno annunciati domani, Inzaghi spera in qualche recupero dell’ultima ora: “Stiamo valutando, stanno ultimando gli ultimi tamponi. Credo che i dodici che sono arrivati, saranno quelli che faranno la gara. Se poi potrà arrivare qualcuno, ben venga”.