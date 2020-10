Roma giallo-roja: per la prima volta 5 spagnoli titolari. Kumbulla primo romanista classe 2000 a debuttare in Europa

La Roma porta a casa i primi tre punti del proprio girone di Europa League, imponendosi per 2-1 sul campo dello Young Boys. Come riportato dal portale statistico Opta, Fonseca per la prima volta dall'inizio dello scorso decennio ha schierato dal primo minuto cinque giocatori spagnoli. Contro squadre svizzere i giallorossi hanno accumulato sette vittorie in dodici partite in competizioni UEFA, con due pareggi e tre sconfitte. In trasferta la Roma infila il suo terzo risultato utile consecutivo per la prima volta dal 2017, in cui infilò cinque risultati utili. Nella fase a girone delle competizioni europee i giallorossi hanno vinto entrambe le ultime trasferte. Inoltre la Roma non subiva gol su rigore in Europa League da ottobre 2019, contro il Borussia Mönchengladbach. La Roma ha incassato cinque gol dal dischetto nella moderna Europa League, ma questo contro lo Young Boys e’ stato il primo in trasferta. La Roma non subiva gol in Europa League nei primi 15 minuti di gioco dall’autorete di Florenzi, contro il Wolfsberger, nel dicembre 2019.

Si arriva poi ai marcatori. Bruno Peres ha siglato il gol vittoria e il quinto nella sua carriera con la maglia della Roma. Tutti i gol del brasiliano sono arrivati in trasferta. Il gol vittoria è stato siglato dal giovane Marash Kumbulla, primo giallorosso classe 2000 a esser schierato in competizioni europee. L'ultimo giocatore albanese a siglare una rete in Europa League era stato Astrit Ajdarevic, nel febbraio 2018, con l’AEK Atene, contro la Dinamo Kiev. Nella Roma l'ultimo giocatore a siglare la rete all'esordio in una competizione era stato Under nel febbraio 2018 contro lo Shakhtar Donetsk. Infine i giallorossi non trovavano una rete nel corso del secondo tempo in Europa League da novembre 2019 contro il Borussia Mönchengladbach.