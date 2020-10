Juventus, Ronaldo: "Non ho violato il protocollo. E’ tutto falso quello che è stato detto”

Nel corso di una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha risposto al Ministro dello Sport Spadafora che lo ha accusato di aver violato il protocollo anti-COVID. Queste le parole del portoghese: "Il mio volo dal Portogallo a Torino? Ho fatto tutto con autorizzazione. Un signore di cui non faccio il nome dice che non ho seguito il protocollo, ma non è vero...”