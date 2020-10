Juventus, Paratici: "Se dovessi andar via, lo saprò da Agnelli"

DAZN - Ai microfoni del canale sportivo prima del fischio d'inizio di Juventus-Crotone, ha parlato Fabio Paratici, a capo dell'Area Football del club bianconero come confermato in settimana dopo essere stato a lungo accostato alla Roma per la carica di direttore sportivo: "Ringrazierò sempre Agnelli per questi anni, se dovessi andar via lo saprò prima da lui che dai media".