Juventus, Agnelli: "Paratici? I dirigenti godono della mia piena fiducia"

Dopo l'Assemblea degli Azionisti, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi affrontati ha parlato anche di Fabio Paratici, accostato alla Roma per la carica di direttore sportivo ma oggi confermato in bianconero: "Paratici ha un contratto in scadenza al 30 giugno, Cherubini al 30 giugno anche lui. Abbiamo parlato più volte parlato di breve termine, la conferma di oggi dovrebbe bastare per evitare domande. Più volte mi sono trovato ad affrontare casi mediatici senza fondamento. Non ho nessun tipo di segnale, i dirigenti godono della mia piena fiducia, ognuno di loro mi ha manifestato la felicità di stare qui, assieme nei prossimi mesi saremo le persone che andranno a stilare un piano a medio-lungo termine e affronteremo assieme le sfide della Juventus, in campo e fuori".