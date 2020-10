Heinze, l'ex difensore in corsa per allenare il Palmeiras. Cicinho: "E' pazzo, a Roma diceva che Totti non fosse un capitano..."

Gabriel Heinze è in lizza per diventare l'allenatore del Palmeiras e in una tv brasiliana hanno chiesto un parere a Cicinho, che a Roma è stato compagno di squadra proprio dell'ex argentino. Questo il racconto del terzino brasiliano: "È pazzo, lo sapete? Dopo un mese a Roma, diceva che Totti non fosse un capitano. Buona fortuna, Palmeiras. Dopo di che, ha giocato solo due partite. Voleva scherzare con Totti...".

Continua poi Cicinho: "Penso che se arriverà, il primo attrito che avrà sarà con Felipe Melo. E' uno molto impegnato, non so come allenatore, parlo da giocatore, avendolo conosciuto. Il suo atteggiamento non piaceva a italiani e brasiliani. Anche gli argentini hanno avuto problemi con lui".

(SBT Arena)