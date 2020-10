"Tornerai più forte di prima", questo il messaggio che Dan Friedkin ha voluto dare di persona a Nicolò Zaniolo prima dell'ultimo Roma-Juventus. Il nuovo presidente della Roma era all'Olimpico per seguire la sfida e, come rivelato da Paolo Assogna sull'emittente satellitare, ha voluto incontrare il giovane talento alle prese con la seconda rottura del crociato per ribadirgli la sua stima e vicinanza.

(Sky Sport)