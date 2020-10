France Football: Totti nella lista dei migliori trequartisti di sempre

Il mondo del calcio non dimentica le straordinarie prodezze di Francesco Totti con il pallone tra i piedi: non verrà assegnato quest'anno il pallone d'oro, e allora il periodico francese ha pensato di stilare la top 11 dei migliori calciatori della storia del calcio. Tanti i nomi tra cui votare per ogni ruolo, e fra le leggende nel ruolo di trequartista spunta anche il profilo di Totti. Insieme all'ex capitano giallorosso figurano nomi del calibro di Gullit, Iniesta, Baggio, Maradona, Pelé, Platini e Zidane. Di seguito la lista completa:

Roberto Baggio

Bobby Charlton

Alfredo di Stefano

Enzo Francescoli

Ruud Gullit

Gheorghe Hagi

Andrés Iniesta

Raymond Kopa

Laszlo Kubala

Diego Armando Maradona

Sandro Mazzola

Pelé

Michel Platini

Ferenc Puskas

Gianni Rivera

Juan Alberto Schiaffino

Socrates

Francesco Totti

Zico

Zinedine Zidane

(francefootball.fr)

