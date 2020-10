FOTO - Il cordoglio dei tifosi della Roma per la scomparsa di Enzo Totti: "Padre della nostra storia, buon viaggio sceriffo"

Non sono rimasti insensibili alla grave perdita di Francesco Totti, che ieri ha dovuto dire addio a papà Enzo, i tifosi della Roma. In città sono infatti apparsi alcuni striscioni di cordoglio per la scomparsa di quella che a Trigoria, negli anni, era diventata una vera e propria istituzione. Da "Buon viaggio papà Enzo" a "Padre della nostra storia, Buon viaggio sceriffo", i messaggi espressi dai sostenitori giallorossi.