Florenzi: "Al PSG sono stato accolto davvero bene. Riesco ad esprimere il mio calcio"

Alessandro Florenzi, giocatore di proprietà della Roma che milita al momento in prestito al PSG, ha partecipato insieme al tecnico della Nazionale Roberto Mancini alla conferenza stampa del ritiro degli azzurri. Florenzi ha parlato, tra le altre cose, anche del suo arrivo a Parigi e di come riesce a giocare all'interno della formazione allenata da Tuchel. Queste le sue parole: "Al PSG sono stato accolto davvero bene, riesco infatti a esprimere il mio calcio. Quando sono qui o con il club mi sento molto sicuro, non ho paura di contrarre il virus. Dipende anche dai nostri comportamenti, dobbiamo essere prudenti".

