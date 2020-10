Fiorentina, Commisso non assisterà al match contro la Roma. Il proprietario viola è tornato negli Stati Uniti

La Fiorentina scenderà in campo domenica sera alle ore 18:00 allo stadio Olimpico contro la Roma di mister Fonseca. In tribuna sarebbe dovuto avvenire il primo incontro tra il presidente viola, Rocco Commisso, e i due nuovi proprietari giallorossi, Dan e Ryan Friedkin. Il proprietario della Fiorentina però non potrà assistere al match, visto che nella giornata di oggi si è imbarcato con un volo privato da Pisa direzione Stati Uniti, dove sembra sia tornato per gestire alcuni aspetti della propria azienda, la Mediacom. Rimandato al Franchi il primo incontro tra i tre per il momento.