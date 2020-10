Figc: chiesta l'introduzione del tampone rapido prima delle partite. Serve l'ok del Cts

Una possibile novità sui protocolli di sicurezza attivi in Serie A per contenere il più possibile i focolai di contagio da Coronavirus: la Figc ha chiesto al Dipartimento dello Sport di poter predisporre, nell'integrazione del protocollo anti-Covid già vigente, anche la possibilità di poter utilizzare anche il 'test antigenico, cosiddetto tampone rapido, per rendere ancora più efficace il controllo del gruppo squadra in prossimità dei match da disputare. Perché la proposta si possa attuare, però, servirà prima l'assenso del Comitato tecnico scientifico.

(ansa)