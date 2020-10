Fienga: il Ceo attualmente senza contratto e stipendio. In stand-by fino all'aumento di capitale

La strana situazione che riguarda il Ceo dell'As Roma, Guido Fienga, viene svelata in mattinata da un articolo del quotidiano sportivo. Il dirigente giallorosso che dall'arrivo dei Friedkin è stato ufficialmente definito "la voce della società" e che in estate si è occupato anche del mercato, ha il contratto ormai scaduto e dunque attualmente non percepisce uno stipendio dal club di Trigoria.

La sua situazione verrà analizzata e definita soltanto a seguito dell'aumento di capitale, quando si terrà un confronto tra Fienga e la nuova proprietà per gettare le basi di un nuovo accordo.

(Corriere dello Sport)