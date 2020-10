Esperienza in Lega Pro per Riccardo Cargnelutti, ex capitano della Roma Primavera. Il difensore è attualmente in forza al Fano, e nel corso della sfida contro l'Imolese si è reso protagonista di un gol incredibile, riuscendo ad andare a segno con una conclusione direttamente dalla propria metà campo.

