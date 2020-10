Esame Suarez, la posizione della Juventus: "Estranei alla vicenda"

«La Juventus non ha organizzato l'esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società». Lo afferma la Juventus rispondendo alle domande poste dagli azionisti in vista dell'Assemblea di domani e pubblicate sul sito ufficiale del club. «L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto istruttorio come più volte ribadito dal Procuratore di Perugia dott. Cantone - dice ancora la Juventus -. La società è del tutto estranea alla vicenda dell'esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo».