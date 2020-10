Eredivisie: crolla il Venlo di Ante Coric: 0-13 contro l'Ajax. Nemmeno un minuto per il croato

Pomeriggio da incubo per Ante Coric, in prestito dalla Roma al VVV Venlo. Gli olandesi, infatti, hanno subito una durissima sconfitta in casa, 0-13 contro l'Ajax, che balza ora in testa alla classifica. Panchina per tutto l'arco dei novanta minuti per Ante Coric, che non è dunque sceso in campo nonostante le 5 sostituzioni e la serata difficile dei suoi compagni di squadra.