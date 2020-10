Enzo Totti: in mattinata i funerali al Torrino. Presenti anche Candela, Bruno Conti e Vito Scala

Presso la chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo, in zona Torrino, si sono svolti questa mattina i funerali di Enzo Totti, papà di Francesco scomparso all'età di 76 anni dopo aver contratto il Coronavirus che ha complicato ulteriormente le sue condizioni di salute.

Nella chiesa 30 persone con i familiari più stretti (assente la moglie Fiorella) arrivati prestissimo per evitare occhi indiscreti. Fuori un centinaio di persone tra amici e qualche tifoso per salutare Enzo Totti. La funzione, molto intima come voluto dalla famiglia Totti (uscita per ultima), è durata circa 50 minuti. Poi il feretro è stato portato al cimitero. "Enzo persona straordinaria" - dice l'attore Enzo Salvi all'uscita dalla Chiesa.

Oltre alla famiglia dell'ex capitano, alla cerimonia hanno presenziato anche Vincent Candela, storico amico del numero 10, Vito Scala e Bruno Conti. Presenti anche Cancellieri, Guido Nanni, vari membri dello staff e colleghi della CT10 Management.