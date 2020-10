Dpcm: riunione tra Conte, Spadafora e i vertici dello sport

È in corso una riunione in call conference tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e diversi rappresentanti del mondo dello sport. Presenti, a distanza, tra gli altri il presidente del Coni Giovanni Malagò, quello del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, in rappresentanza del comitato 4.0. Partecipano anche alcuni presidenti degli Enti di promozione sportiva. Al centro della discussione, lo stop allo sport di base e le possibili misure di aiuti.

«È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà»: così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver partecipato «a una call sullo sport con il premier Conte, i ministri dell'Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell'invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall'altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo».