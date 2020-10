Diritti tv e Champions: ci sono Dazn e Amazon

Nella giornata di oggi i tifosi italiano scopriranno dove potranno seguire le prossime gare di Champions League della stagione 2021-2022. I soggetti in lotta per contendersi i diritti sono le uscenti Sky e Mediaset, che potrebbero strappare la conferma, e i nuovi entranti Dazn e Amazon pronte a subentrare nella disputa. Sembra esser rimasta fuori la Rai che non avrebbe presentato nessuna offerta. Non è da escludere che ci sia una divisione però, visto che c’è un pacchetto che riguarda le 16 partite del martedì e uno con le 17 gare del mercoledì, salvo che non si decida di comprare in blocco tutto il pacchetto. Discorso a parte quello per la finale, che potrebbe esser acquistata separatamente.

(gasport)