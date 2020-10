Dg: nessun contatto formale tra i Friedkin e Uva

In mattinata, dalle pagine della rassegna stampa, è emerso il nome di Michele Uva come candidato alla poltrona di direttore generale della Roma. Nessun contatto formale da parte dei Friedkin fa sapere lo speaker radiofonico Checco Oddo Casano su Twitter. Che aggiunge come l'attuale vicepresidente del Comitato esecutivo dell'Uefa abbia piani diversi per il futuro.

