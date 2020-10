Un positivo a Covid-19 nell'Udinese: a comunicarlo è direttamente il club friulano sul proprio sito ufficiale, specificando però che non si tratta di un calciatore né di un componente dello staff tecnico. Tutto il gruppo squadra è stato ad ogni modo posto in isolamento domiciliare. Annullata dunque l'amichevole fissata per oggi pomeriggio, contro il Pordenone.

(udinese.it)

