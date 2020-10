L'Atalanta ha comunicato ieri la presenza di un caso di positività al Covid-19 ed oggi il difensore Rafael Toloi - che non ha preso parte alla sfida contro il Cagliari - ha annunciato su Instagram: "Grazie a tutti prima di tutto per l'affetto e i messaggi! Come quasi tutti sanno il mio esame venerdì era positivo al Coronavirus! La cosa importante è che voglio condividere con voi che i miei esami di ieri ed oggi sono negativi e sto bene", il messaggio dell'ex giallorosso.