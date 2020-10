Coronavirus, Spadafora: "Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo"

RADIO UNO - Tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. È quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un'intervista per il programma «Il Mix delle cinque» in onda sull'emittente radiofonica, di cui è stata anticipata una sintesi. Alla richiesta di Minoli se il campione juventino abbia violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo, il ministro ha risposto: «Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria».

Ha anche commentato la sentenza di sconfitta a tavolino per il Napoli dopo la mancata partita contro la Juventus: «È una sentenza di cui prendo atto». «Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli», ha poi aggiunto.