Coronavirus: scarica il modulo di autocertificazione per il coprifuoco nel Lazio. Si teme nuovo lockdown nazionale

E' online il modulo di autodichiarazione che potra' essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. Lo riferisce il Viminale sul proprio sito web. Il modulo per l'autodichiarazione e' comunque anche in possesso degli operatori di polizia e puo' essere compilata al momento del controllo.

A partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, saranno vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.

SCARICA QUI IL MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE

Si teme inoltre nelle ultime ore un nuovo lockdown nazionale con l'aumento dei posti occupati di terapia intensiva. Come si rende noto da vari quotidiani online nazionali, l'ipotesi è attualmente esclusa da Palazzo Chigi ma all'interno del Governo è stata fissata a 2.300 persone in terapia intensiva la soglia d'allarme.