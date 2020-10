Coronavirus, salgono ancora i casi: oggi 31.084 su 215.085 tamponi

Superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in piu' a fronte di 215.085 tamponi effettuati, mai cosi' tanti. L'indice tra contagi e tamponi si attesta cosi' al 14,4%. Cosi' in conferenza Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. Ieri c'erano stati 26.831 nuovi casi con 201.452 tamponi (13,3%), mercoledi' 24.991 nuovi casi con 198.952 tamponi (12,56%), martedi': 21.994 nuovi casi con 174.398 tamponi (12,6%), lunedi' 17.012 nuovi casi con 124.686 tamponi (13,6%).

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 25mila tamponi oggi si registrano 2.246 casi", rende noto l'assessore alla Sanita' regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.995, sempre su oltre 25mila tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 17 (ieri erano 15) mentre i guariti sono 194.