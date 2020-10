Coronavirus: Radu è il 5° positivo dell'Inter

L'Inter ha ufficializzato le positivita' di Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan "in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile". Nello stesso comunicato il club nerazzurro aggiunge: "Nella mattinata di oggi e' emersa oltretutto la positivita' di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli". Il portiere rumeno, classe 1997, di fatto e' il quinto giocatore positivo in casa Inter, gli altri sono Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan.