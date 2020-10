Coronavirus: positivo l'ex giallorosso Coric: «Sto bene, grazie a tutti per i messaggi»

Anche Ante Coric è positivo al Coronavirus. L'ex centrocampista della Roma, ora in Olanda in prestito al Venlo, ha annunciato sui social network la sua positività al Covid-19. " Positivo al Coronavirus. Mi sento però molto meglio e grazie a tutti per i messaggi“, ha scritto il centrocampista croato su Instagram. Continua il momento sfortunato di Coric, che finora non è riuscito a trovare spazio al Venlo.