Brutta notizia in casa Torino: ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Paolo di Milano Urbano Cairo. Il presidente granata - editore del Corriere della Sera e proprietario di La7 - è trattato al momento con il remdesivir, unico farmaco approvato per l’infezione anche se di non facile reperimento.

(dagospia)

