Coronavirus, Parma: un calciatore positivo al tampone

Nuovo contagio da Coronavirus, questa volta in casa Parma: è il club a rendere nota la notizia sui propri canali ufficiali attraverso un comunicato:

"Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore".

(parmacalcio1913.com)

