Due nuovi casi di Coronavirus in casa Parma: stando a quanto comunicato dallo stesso club emiliano si tratta di due calciatori ripositivizzati, asintomatici, che rimarranno in isolamento ed effettueranno un nuovo tampone nelle prossime 48 ore. Tegola dunque per Fabio Liverani che perde altri due pezzi in vista del match di Serie A di domani contro l'Inter.

