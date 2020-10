Coronavirus: nuovo lockdown in Francia, ma la Ligue 1 non si ferma

E' alle porte un nuovo lockdown per la Francia - a partire dal 30 ottobre -, come comunicato nella giornata di ieri da Emmanuel Macron. Il calcio, però, non si fermerà, o almeno non interamente. Come comunicato in una nota ufficiale dalla Fédération Française de Football, infatti, la Ligue 1 andrà avanti a porte chiuse. Questo il comunicato: "A seguito dell'annuncio da parte del Presidente della Repubblica sulle misure sanitarie di confinamento per lottare contro la pandemia da Covid-19, la FFF ha preso la decisione di sospendere il campionati amatoriali, la 2ª divisione femminile e la Coppa di Francia, sia maschile che femminile. [...] Il mondo del calcio deve partecipare allo sforzo collettivo per lottare contro la seconda ondata di questa epidemia".

