Coronavirus, nella Regione Lazio a partire dal 23 ottobre imposto il coprifuoco dalle 24 alle 5

Dopo che la Lombardia e anche la Campania aveva optato per l'imposizione del coprifuoco per combattere e contenere al meglio il Covid-19, anche il Lazio ha scelto di seguire la stessa strada. Il presidente Nicola Zingaretti ha infatti firmato l'ordinanza che entrerà in vigore a partire dal 23 ottobre e sarà valida per 30 giorni. Questa prevede il coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino. L'ordinanza permette la possibilità di circolare solo nel caso di comprovate esigenze, motivi di lavoro o di urgenza, con conseguente ritorno delle autodichiarazioni. Per le scuole è prevista la didattica in presenza fino al 50% della capienza nei licei e fino al 75% nelle Università, tutto a partire dal 26 ottobre.